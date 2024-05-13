Тривають бої за прикордонне місто Вовчанськ, ворог задіяв до 5 батальонів, - Генштаб

На Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Бойові дії ведуться на напрямках Пильна - Лук’янці, Пильна - Глибоке, Пильна - Олійникове, Муром - Бугруватка.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Крім того, росіяни проводять штурмові дії на напрямках Стрілеча - Глибоке, Олійникове - Глибоке, Оліникове - Лук’янці, Муром - Стариця, Плетенівка - Тихе.
"Протягом доби на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, із них 14 - ще тривають", - йдеться в повідомленні.
Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 військових.
За даними Генштабі, на даний час ворог має тактичний успіх.
"Сплановано заходи щодо знищення противника, який вклинився в нашу оборону. Наші захисники ведуть оборонні дії, завдають вогневого ураження противнику, широко застосовують безпілотні системи з метою ведення розвідки і завдання точкових ударів для завдання максимальних втрат. Триває розгортання резервів для стабілізації ситуації. В ході визначення завдань військам, одним із головних пріоритетів є збереження життя наших воїнів", - йдеться в повідомленні.
- Учора президент Володимир Зеленський також повідомляв, що на Харківщині тривають оборонні бої на значній частині прикордонної смуги. Деякі населені пункти із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій. У деяких із них ворог намагається закріпитися, щоб використати для подальшого просування.
- 12 травня прикордоння Харківщини евакуювали понад 4500 цивільних.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також раніше зазначав, що наразі ситуація на Харківщині залишається загостреною. Ворог активно атакує підрозділи ЗСУ на декількох напрямках з метою просування вглиб території нашої держави.