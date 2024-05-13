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"Хлопці, я свій": мобілізований до армії Росії житель Луганщини здався в полон прикордонникам

Чоловік подолав шлях у кілька кілометрів, переховуючись від дрона, але випадково вийшов на позиції ЗСУ.

"Хлопці, я свій": мобілізований до армії Росії житель Луганщини здався в полон прикордонникам
Ілюстративне фото
Фото: МВС у Telegram

Прикордонники бригади "Помста" на Донеччині взяли в полон мобілізованого до російської армії жителя Луганщини. Уночі він вийшов на позиції до наших протитанкістів.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Затриманий не мав засобів захисту і, за його словами, займався розносом їжі для окупантів. Він подолав шлях у кілька кілометрів, переховуючись від скидів з квадрокоптера, випадково вийшов на позиції прикордонників і кричав їм українською: "Хлопці, я свій".

"Передають по рації, що в наш окоп звалився рашист. Побачив біле світло, яке виходить з траншеї. Відразу відступив, щоб його зустріти, як вчили, під перпендикулярним кутом. Коли він вже був на прицілі, я побачив, що він був без зброї. Це його врятувало від смерті", – розповідає військовий із позивним "Журналіст".

Полоненому надали першу домедичну допомогу і передали правоохоронцям.

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