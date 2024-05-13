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Українська ППО збиває лише 30% ракет, показник ефективності різко впав, - WSJ

"ЗСУ потрібно протриматися близько двох місяців, доки прибудуть боєприпаси та системи захисту".

Українська ППО збиває лише 30% ракет, показник ефективності різко впав, - WSJ
Ілюстративне фото
Фото: з відкритих джерел

Силам протиповітряної оборони України за останній місяць удавалося збивати лише 30% ракет, запущених російськими військами.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, повідомляє "Радіо Свобода".

За останні пів року українські сили ППО збивали в середньому 46% ракет, а для попереднього півріччя показник ефективності ППО становив 73%, підрахували журналісти видання на підставі даних, поширюваних командуванням Повітряних сил ЗСУ.

Щодо дронів, які легше знищувати, топоказник ефективності ППО скоротився незначно – лише на 1%, до 82% у середньому за останні пів року.

Російські окупанти збільшили інтенсивність ракетних ударів та ударів безпілотниками по Україні – на 45% за пів року порівняно з попереднім півріччям. На тлі цього, зазначає видання, у ЗСУ закінчуються боєприпаси для систем Patriot, які є найкращим захистом від таких атак.

За оцінками джерел у європейській військовій розвідці, українським військовим потрібно протриматися близько двох місяців, доки прибудуть боєприпаси та системи захисту.

Раніше видання The New York Times також писало, що обіцяна німецьким урядом система протиповітряної оборони Patriot потрапить до України, за найкращого сценарію, лише через два місяці. Як повідомлялося, для повного захисту українського неба потрібно 25 систем Patriot.

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