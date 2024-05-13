У Тбілісі поліціянти розігнали частину мітингарів, які блокували парламент. Комітет схвалив закон про "іноагентів" у 3 читанні

Вранці понеділка в Тбілісі декілька тисяч поліціянтів та спецпризначенців розігнали мітингарів, які блокували два з чотирьох входів до грузинського парламенту, пише "Ехо Кавказу".

Деблокування входів дало змогу депутатам правлячої "Грузинської мрії" зайти до будівлі та провести засідання комітету з юридичних питань. Комітет затвердив у третьому читанні законопроєкт "Про прозорість зовнішнього впливу", проти якого й виступають мітингарі.

News Georgia писало, що процедура схвалення зайняла в комітету всього хвилину. Водночас регламент передбачає, що під час третього читання у документ вносять редакційні правки, цієї вимоги депутати не дотрималися.

Голосування за фінальне третє читання законопроєкту, який часто порівнюють з російським про іноагентів, планують вже вівторок 14 травня.

У ніч на понеділок тисячі громадян Грузії оточили будівлю парламенту, аби завадити затвердженню комітетом законопроєкту. Між ними та поліцією відбулися сутички. Щонайменше 20 протестувальників були затримані, відомо також, що проти них застосували силу.

До цього міністр внутрішніх справ Вахтанг Гомелаурі погрожував мітингарям, що тих із них, які блокуватимуть парламент, переслідуватимуть вже не за адміністративним кодексом, а за кримінальним – за статтею про перешкоджання роботі адміністративних органів. Стаття передбачає позбавлення воді до чотирьох років.

Фото: newsgeorgia.ge

У квітні парламент Грузії у першому читанні підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який викликав протести у країні.

Цей законопроєкт вимагає від грузинських організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”. За порушення законодавчої норми їм загрожує штраф. Критики порівняли його із законом, який російський диктатор Володимир Путін використовує для придушення інакомислення вже понад 10 років.

Шість опозиційних партій Грузії заявили, що спільно боротимуться проти ухвалення законопроєкту, а президентка країни обіцяла заветувати його.

Нещодавно країну знову охопили протести. Дійшло до того, що у ніч на 1 травня сталися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ та водомет проти мітингувальників.

1 травня прем'єр Кобахідзе висловив упевненість, що закон про "іноагентів" вдасться прийняти попри протести і подолати вето президента, додавши, що після ухвалення документа буде "декілька днів дискомфорту".

Грузинський прем’єр заявив, що чим вищий рівень IQ у громадян, тим вища серед них підтримка керівної політичної сили.

Того ж дня парламент Грузії підтримав законопроєкт у другому читанні.

Тим часом подав у відставку перший грузинський дипломат на знак протесту про ухвалення закону про "іноагентів". Посол Грузії у Франції та Монако Гоча Джавахішвілі звернувся до свого керівництва з проханням припинити його повноваження на посаді.