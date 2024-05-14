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У Грузії закон про “іноагентів” має пройти сьогодні фінальне читання

Законопроєкт називають вибором між інтеграцією в Євросоюз і поверненням під вплив Росії.

У Грузії закон про “іноагентів” має пройти сьогодні фінальне читання
Протести у Тбілісі проти прийняття закону про "іноагентів". 13 травня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Грузинський парламент уже сьогодні має схвалити законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу” або так званий закон про “іноагентів” у третьому, фінальному читанні, пише “Ехо Кавказу”.

У разі ухвалення закон вимагатиме від недержавних організацій та ЗМІ реєструватися “провідниками іноземного впливу”, якщо вони отримують понад 20% фінансування з-за кордону. Тим, хто вимогу не виконає, загрожує штраф. Критики документа, серед яких представники США та Європи, називають його аналогом російського закону про “іноагенти”, який влада використовує з репресивною метою. 

Вчора законопроєкт схвалив юридичний комітет парламенту ‒ без внесення редакційних правок. У ніч напередодні тисячі громадян Грузії оточили будівлю парламенту, аби завадити цьому. Зранку декілька тисяч поліціянтів та спецпризначенців розігнали мітингарів, які блокували два з чотирьох входів до законодавчого органу. 

Між ними та поліцією відбулися сутички. Щонайменше 20 протестувальників були затримані, відомо також, що проти них застосували силу. 

Як пише Reuters, сотні студентів вишів приєдналися до тисяч протестувальників. Студенти заявляють, що законопроєкт є вибором між інтеграцією в Євросоюз і поверненням під вплив Росії. 12 травня студенти топових грузинських вишів оголосили страйк. 

На 10 ранку 14 травня мітингарі планували новий протест біля парламенту. 

Протести у Тбілісі проти прийняття закону про &quot;іноагентів&quot;. 13 травня 2024 року
Фото: EPA/UPG
Протести у Тбілісі проти прийняття закону про "іноагентів". 13 травня 2024 року

Протести у Тбілісі проти прийняття закону про &quot;іноагентів&quot;. 13 травня 2024 року
Фото: EPA/UPG
Протести у Тбілісі проти прийняття закону про "іноагентів". 13 травня 2024 року

  • Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вчергове закликала керівну партію “Грузинська мрія” відкликати закон про "іноагентів". Також очільниця країни озвучила альтернативну пропозицію: відкласти дату набрання чинності законом до 1 листопада, після того, як у країні пройдуть парламентські вибори.
  • Євросоюз, який у грудні надав Грузії статусу країни-кандидата до європейського блоку, заявив, що ухвалення закону несумісне з цінностями ЄС і зруйнує надії країни на членство у блоці.
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