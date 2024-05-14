Законопроєкт називають вибором між інтеграцією в Євросоюз і поверненням під вплив Росії.

Протести у Тбілісі проти прийняття закону про "іноагентів". 13 травня 2024 року

Грузинський парламент уже сьогодні має схвалити законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу” або так званий закон про “іноагентів” у третьому, фінальному читанні, пише “Ехо Кавказу”.

У разі ухвалення закон вимагатиме від недержавних організацій та ЗМІ реєструватися “провідниками іноземного впливу”, якщо вони отримують понад 20% фінансування з-за кордону. Тим, хто вимогу не виконає, загрожує штраф. Критики документа, серед яких представники США та Європи, називають його аналогом російського закону про “іноагенти”, який влада використовує з репресивною метою.

Вчора законопроєкт схвалив юридичний комітет парламенту ‒ без внесення редакційних правок. У ніч напередодні тисячі громадян Грузії оточили будівлю парламенту, аби завадити цьому. Зранку декілька тисяч поліціянтів та спецпризначенців розігнали мітингарів, які блокували два з чотирьох входів до законодавчого органу.

Між ними та поліцією відбулися сутички. Щонайменше 20 протестувальників були затримані, відомо також, що проти них застосували силу.

Як пише Reuters, сотні студентів вишів приєдналися до тисяч протестувальників. Студенти заявляють, що законопроєкт є вибором між інтеграцією в Євросоюз і поверненням під вплив Росії. 12 травня студенти топових грузинських вишів оголосили страйк.

На 10 ранку 14 травня мітингарі планували новий протест біля парламенту.

Фото: EPA/UPG Протести у Тбілісі проти прийняття закону про "іноагентів". 13 травня 2024 року

Фото: EPA/UPG Протести у Тбілісі проти прийняття закону про "іноагентів". 13 травня 2024 року