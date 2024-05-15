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Організатори Євробачення відповіли на критику через дискваліфікацію Нідерландів

У Європейській мовній спілці вважають своє рішення виправданим, а позицію нідерландського мовника не відповідною дійсності.

Організатори Євробачення відповіли на критику через дискваліфікацію Нідерландів
Дискваліфікований представник Нідерландів Юст Кляйн
Фото: EPA/UPG

Євробачення-2024 завершилося ще 11 травня, проте скандали довкола нього не вщухають досі. Нідерландський мовник Avtotros звинуватив організаторів у неправомірній дискваліфікації свого представника Юста Кляйна

Як пише The Guardian, у заяві наголошено, що співак не торкався жінки-оператора, яка поскаржилася на нього в поліцію. Він лише здійснив в її бік "агресивний жест", коли його знімали після виходу зі сцени - хоча команда Кляйна зверталася до знімальної бригади з проханням не робити цього одразу після виступу.

У Європейській мовній спілці, яка керує проведенням Євробачення, ці слова назвали "не відповідними дійсності", адже операторка розповіла організаторам і поліції іншу версію подій. Поведінку Кляйна там вважають "очевидно такою, що порушує правила конкурсу", а також наголосили, що рішення усунути співака від фіналу "ухвалили після ретельного внутрішнього розслідування одноголосно всі члени ради спілки". 

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