Організатори Євробачення відповіли на критику через дискваліфікацію Нідерландів

Євробачення-2024 завершилося ще 11 травня, проте скандали довкола нього не вщухають досі. Нідерландський мовник Avtotros звинуватив організаторів у неправомірній дискваліфікації свого представника Юста Кляйна.
Як пише The Guardian, у заяві наголошено, що співак не торкався жінки-оператора, яка поскаржилася на нього в поліцію. Він лише здійснив в її бік "агресивний жест", коли його знімали після виходу зі сцени - хоча команда Кляйна зверталася до знімальної бригади з проханням не робити цього одразу після виступу.
У Європейській мовній спілці, яка керує проведенням Євробачення, ці слова назвали "не відповідними дійсності", адже операторка розповіла організаторам і поліції іншу версію подій. Поведінку Кляйна там вважають "очевидно такою, що порушує правила конкурсу", а також наголосили, що рішення усунути співака від фіналу "ухвалили після ретельного внутрішнього розслідування одноголосно всі члени ради спілки".
- За 68-річну історію Євробачення це був перший випадок, коли учасника дискваліфікували вже після того, які він бодай раз виступив на сцені.
- Переможцями Євробачення стали небінарний співак Немо з піснею "Code", які просять вживати щодо них займенник "ви".
- Українки alyona alyona та Jerry Heil посіли третє місце.
- Єврокомісія не задоволена, що під час конкурсу забороняли використовувати прапор Євросоюзу.