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Олаф Шольц закликав більше українських біженців у Німеччині влаштовуватися на роботу

Наразі працюють менше двох із 10 українських біженців у Німеччині.

Олаф Шольц закликав більше українських біженців у Німеччині влаштовуватися на роботу
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що більше українських біженців у Німеччині повинні влаштуватися на роботу, повідомляє Euractiv.

Шольц зазначив, що наразі працюють менше двох із 10 українських біженців, і працевлаштування забезпечить українським біженцям право залишитися.

“Ми сподіваємося, що ті, хто тут з України, наскільки вони здатні працювати, тепер почнуть працювати”, - зауважив канцлер.

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Він додав, що українці потрібні для боротьби з нестачею робочої сили в Німеччині.

Німеччина прийняла близько 1,3 млн українських біженців - це близько третини від їх кількості у Європі. При цьому, за даними Польського економічного інституту, у січні 2024 року було працевлаштовано лише близько 18%. Це є одним із найнижчих показників в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Водночас, за даними лівоцентристського аналітичного центру Friedrich Ebert Stiftung, головними перешкодами для працевлаштування українців у Німеччині є бюрократія та визнання кваліфікації. Втім, інші вказують на нібито щедрі допомоги по безробіттю.

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