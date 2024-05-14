Олаф Шольц закликав більше українських біженців у Німеччині влаштовуватися на роботу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що більше українських біженців у Німеччині повинні влаштуватися на роботу, повідомляє Euractiv.
Шольц зазначив, що наразі працюють менше двох із 10 українських біженців, і працевлаштування забезпечить українським біженцям право залишитися.
“Ми сподіваємося, що ті, хто тут з України, наскільки вони здатні працювати, тепер почнуть працювати”, - зауважив канцлер.
Він додав, що українці потрібні для боротьби з нестачею робочої сили в Німеччині.
Німеччина прийняла близько 1,3 млн українських біженців - це близько третини від їх кількості у Європі. При цьому, за даними Польського економічного інституту, у січні 2024 року було працевлаштовано лише близько 18%. Це є одним із найнижчих показників в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Водночас, за даними лівоцентристського аналітичного центру Friedrich Ebert Stiftung, головними перешкодами для працевлаштування українців у Німеччині є бюрократія та визнання кваліфікації. Втім, інші вказують на нібито щедрі допомоги по безробіттю.
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Українці за два роки повномасштабної війни стали другою за чисельністю групою іноземців у Німеччині. У січні 2022 кількість українців-мешканців ФРН складала 138 000, а в жовтні 2023 – 1,15 млн.