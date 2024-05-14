У порту Балтимора підірвали рештки зруйнованого мосту

Металеві уламки потрібно прибрати, щоб відновити повноцінну роботу вантажного хабу.

В американському Балтиморі, де внаслідок аварії вантажного судна обвалився автомобільний міст, провели низку контрольованих вибухів, щоб уможливити демонтаж залишків.

Як повідомляє Reuters, детонація мала на меті розбити понівечену металеву основу мосту на шматки, які можна прибрати за допомогою техніки. Спершу планувалося, що роботи проведуть 12 травня, проте через погодні умови вибухи відклали на добу.

Розподіленням вибухівки займався американський армійський інженерний корпус. Завдяки вибухам військові сподіваються вкластися у запланований термін повноцінного відновлення роботи порту - до кінця травня.

Штат Меріленд планує побудувати на місці зруйнованого новий міст. Роботи оцінюють у суму від 1,7 до 1,9 мільрда доларів. Очікується, що спорудження триватиме до 2028 року.