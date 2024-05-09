​ВАКС заарештував заступника Сольського з можливістю внесення 20 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до заступника міністра агрополітики, підозрюваного в заволодінні земельними ділянками на Сумщині.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
"9 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 20 млн грн застави до чинного заступника міністра, який спільно з іншими особами підозрюється у заволодінні землею на Сумщині площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн та спробі заволодіння землею площею близько 3,3 тис. га ще на 190 млн грн", – ідеться в повідомленні.
Термін дії запобіжного заходу – до 07.07.2024 включно. Рішення прийняв слідчий суддя Андрій Біцюк. Постанову про застосування запобіжного заходу може бути оскаржено в апеляційній палаті ВАКС.
Як повідомляє Центр протидії корупції, йдеться про заступника міністра аграрної політики Маркіяна Дмитрасевича. За версією слідства, до ймовірної схеми його залучив нинішній міністр аграрної політики Микола Сольський.
У разі внесення застави Дмитрасевич матиме дотримуватися низки обов'язків, зокрема – утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.
За даними ЦПК, у слідства також є докази про те, що схожі схеми із землею могли відбуватися і в інших областях, зокрема Рівненській, Одеській, Кіровоградській, Чернігівській та Закарпатській.
Дмитрасевич у день оголошення підозри Сольському перебував за кордоном – у міністерстві казали, що це була робоча поїздка.
Звільнення Сольського
- Міністр агрополітики Микола Сольський написав заяву на звільнення після вручення йому підозри в розкраданні державної землі на 291 млн гривень і спробі заволодіння землею ще на 190 млн. Сам він провину не визнає. Звинувачення стосується періоду, коли Сольський не був міністром. Після виходу міністра під заставу Мінагрополітики повідомило, що він продовжить виконувати роботу.
- Учора спікер парламенту Руслан Стефанчук сказав, що фракція "Слуга народу" не змогла ухвалити рішення щодо звільнення Сольського.
- Сьогодні депутати повідомили, що Рада готується розглянути відставку двох міністрів (у тому числі Сольського) і призначення трьох.