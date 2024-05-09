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Дві людини загинуло та ще дві дістали поранення внаслідок артобстрілу Нікополя росіянами

Побило магазин, два торгівельні павільйони, господарські споруди та газогін.

Дві людини загинуло та ще дві дістали поранення внаслідок артобстрілу Нікополя росіянами
Нікополь, наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОДА

Окупанти вранці обстріляли з артилерії Нікополь. Унаслідок влучань дві людини загинули, ще дві дістали поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями чоловіки – 39 та 67 років", - написав він у Telehram.

Лисак зазначив, що місто росіяни обстріляли з самого ранку. Там зайнялася приватна оселя. Ще дві – понівечені. Зачепило й п'ять багатоквартирних будинків. Побило магазин, два торгівельні павільйони, господарські споруди та газогін.

Нікополь, наслідки обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОДА
Нікополь, наслідки обстрілів

Нікополь, наслідки обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОДА
Нікополь, наслідки обстрілів

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