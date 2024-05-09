Окупанти вранці обстріляли з артилерії Нікополь. Унаслідок влучань дві людини загинули, ще дві дістали поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями чоловіки – 39 та 67 років", - написав він у Telehram.

Лисак зазначив, що місто росіяни обстріляли з самого ранку. Там зайнялася приватна оселя. Ще дві – понівечені. Зачепило й п'ять багатоквартирних будинків. Побило магазин, два торгівельні павільйони, господарські споруди та газогін.

Фото: Дніпропетровська ОДА Нікополь, наслідки обстрілів