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Сили оборони ліквідували ще 1300 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 478 730 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1300 російських окупантів
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1300 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 478 730 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 478730 (+1300) осіб
  • танків ‒ 7429 (+11) 
  • бойових броньованих машин ‒ 14281 (+35)
  • артилерійських систем – 12340 (+23)
  • РСЗВ – 1058 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 793 (+1) 
  • літаків – 349 (+0)
  • гелікоптерів – 325 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9775 (+47)
  • крилаті ракети ‒ 2192 (+41)
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16618 (+69)
  • спеціальна техніка ‒ 2027 (+8)

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах, 10 районах зосередження особового складу та 1 іншому важливому об’єкту противника.

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