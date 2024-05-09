Росія вже втратила в Україні 478 730 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1300 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 478 730 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 478730 (+1300) осіб

танків ‒ 7429 (+11)

бойових броньованих машин ‒ 14281 (+35)

артилерійських систем – 12340 (+23)

РСЗВ – 1058 (+1)

засоби ППО ‒ 793 (+1)

літаків – 349 (+0)

гелікоптерів – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9775 (+47)

крилаті ракети ‒ 2192 (+41)

кораблі /катери ‒ 26 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 16618 (+69)

спеціальна техніка ‒ 2027 (+8)

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах, 10 районах зосередження особового складу та 1 іншому важливому об’єкту противника.