За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1300 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 478 730 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 478730 (+1300) осіб
- танків ‒ 7429 (+11)
- бойових броньованих машин ‒ 14281 (+35)
- артилерійських систем – 12340 (+23)
- РСЗВ – 1058 (+1)
- засоби ППО ‒ 793 (+1)
- літаків – 349 (+0)
- гелікоптерів – 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9775 (+47)
- крилаті ракети ‒ 2192 (+41)
- кораблі /катери ‒ 26 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16618 (+69)
- спеціальна техніка ‒ 2027 (+8)
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах, 10 районах зосередження особового складу та 1 іншому важливому об’єкту противника.