На Закарпатті відкрили меморіал полеглим бійцям 128 бригади

З 2014 року загинули 14 військовослужбовців 534 окремого інженерно-саперного батальйону 128 бригади.

У Виноградові Закарпатської області відкрили меморіал полеглим бійцям 534 окремого інженерно-саперного батальйону 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади (ОГШБр).

Про це повідомила пресслужба 128 ОГШБр.

З 2014 року життя за незалежність України віддали 14 військовослужбовців підрозділу. Серед них - шестеро солдатів, шестеро сержантів і два офіцери.

Перед відкриттям стели присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання, прозвучав Гімн України.

Після урочистого відкриття капелан батальйону та священники освятили меморіал і відслужили панахиду за загиблими, потім відбулося покладання квітів.

У заході взяли участь представники державної влади, органів місцевого самоврядування, рідні та близькі полеглих, волонтери.