На Закарпатті відкрили меморіал полеглим бійцям 128 бригади

У Виноградові Закарпатської області відкрили меморіал полеглим бійцям 534 окремого інженерно-саперного батальйону 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади (ОГШБр).
Про це повідомила пресслужба 128 ОГШБр.
З 2014 року життя за незалежність України віддали 14 військовослужбовців підрозділу. Серед них - шестеро солдатів, шестеро сержантів і два офіцери.
Перед відкриттям стели присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання, прозвучав Гімн України.
Після урочистого відкриття капелан батальйону та священники освятили меморіал і відслужили панахиду за загиблими, потім відбулося покладання квітів.
У заході взяли участь представники державної влади, органів місцевого самоврядування, рідні та близькі полеглих, волонтери.
- 3 листопада в Запорізькій області росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї ОГШБр, внаслідок чого загинули 19 військовослужбовців.
- Міністр оборони Рустем Умєров доручив Головній інспекції МО провести повну перевірку за фактом удару.
- За фактом російського удару по 128-й бригаді відкрито кримінальне провадження.