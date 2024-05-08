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На Закарпатті відкрили меморіал полеглим бійцям 128 бригади

З 2014 року загинули 14 військовослужбовців 534 окремого інженерно-саперного батальйону 128 бригади. 

На Закарпатті відкрили меморіал полеглим бійцям 128 бригади
На Закарпатті відкрили меморіал полеглим військовим 128-ї бригади
Фото: Пресслужба 128 бригади

У Виноградові Закарпатської області відкрили меморіал полеглим бійцям 534 окремого інженерно-саперного батальйону 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади (ОГШБр).

Про це повідомила пресслужба 128 ОГШБр.

З 2014 року життя за незалежність України віддали 14 військовослужбовців підрозділу. Серед них - шестеро солдатів, шестеро сержантів і два офіцери. 

Перед відкриттям стели присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання, прозвучав Гімн України.

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Після урочистого відкриття капелан батальйону та священники освятили меморіал і відслужили панахиду за загиблими, потім відбулося покладання квітів. 

У заході взяли участь представники державної влади, органів місцевого самоврядування, рідні та близькі полеглих, волонтери.

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