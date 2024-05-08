Росія обстріляла Харків. Пошкоджено територію школи, серед поранених – діти

Російська армія вдень 8 травня вдарила по Харкову. Пошкоджено територію школи.

Поранені щонайменше троє дітей і двоє дорослих, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Аналогічні дані навів мер міста Ігор Терехов.

"За попередньою інформацією, влучання зафіксоване по відкритій місцевості на території освітньої установи. Є дані про двох постраждалих дітей – хлопчики 13 і 15 років", – повідомив Синєгубов.

Окрім того, поранень зазнав хлопчик 12 років – про це голова ОВА повідомив о 13:54.

За словами Терехова, стан однієї дитини важкий. О 14:09 Синєгубов навів оновлені дані: крім дітей, поранені і двоє дорослих. Це чоловік 55 років і жінка 80 років.

"8 травня військові рф обстріляли Харків. Зафіксовано влучання на території школи. На місце події оперативно виїхали всі профільні служби: поліція, медики та рятувальники", – повідомили в Національній поліції.