Росія обстріляла Харків. Пошкоджено територію школи, серед поранених – діти

Російська армія вдень 8 травня вдарила по Харкову. Пошкоджено територію школи.
Поранені щонайменше троє дітей і двоє дорослих, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Аналогічні дані навів мер міста Ігор Терехов.
"За попередньою інформацією, влучання зафіксоване по відкритій місцевості на території освітньої установи. Є дані про двох постраждалих дітей – хлопчики 13 і 15 років", – повідомив Синєгубов.
Окрім того, поранень зазнав хлопчик 12 років – про це голова ОВА повідомив о 13:54.
За словами Терехова, стан однієї дитини важкий. О 14:09 Синєгубов навів оновлені дані: крім дітей, поранені і двоє дорослих. Це чоловік 55 років і жінка 80 років.
"8 травня військові рф обстріляли Харків. Зафіксовано влучання на території школи. На місце події оперативно виїхали всі профільні служби: поліція, медики та рятувальники", – повідомили в Національній поліції.
- Область від самого ранку зазнала вже декількох російських атак.
- Близько 2:44 Харків атакували "шахеди". Об 11:22 Синєгубов повідомив про нові удари і закликав Харків і Харківський район бути обережними.