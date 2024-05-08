Ще 11 українських дітей вдалося повернути з окупації

Від початку року Україні вдалося повернути з окупації 78 дітей з Херсонської області.

Україна повернула ще одинадцятьох дітей з Херсонської області, які перебували у тимчасовій окупації.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зокрема, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути двох дівчаток-сиріт 10-ти та 13-ти років, а також дев’ятьох дітей, які мають батьків або одного з них – п'ятьох дівчаток та чотирьох хлопчиків, віком від одного до 16 років.

Наразі діти отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

"Це стало можливим завдяки благодійній організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, а також службі у справах дітей області та батьків дітей. Вдячний всім, хто допомагає українським громадянам виїхати на вільну землю", – зазначив Олександр Прокудін.

Глава адміністрації додав, що з початку 2024 на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 78 дітей із Херсонської області.