​Боррель після масованої атаки РФ заявив, що Україні потрібні "адекватні системи ППО"

Високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував масовану російську атаку на Україну 8 травня.
Як ідеться в допис Борреля у соцмережі Х, Україна потребує негайно систем протиповітряної оборони для захисту і що останні обстріли РФ поповнили список численних воєнних злочинів країни-агресора.
"Україні терміново потрібні адекватні системи ППО", - наголосив глава євродипломатії.
Боррель зазначив, що це питання буде пріоритетним на засіданні Ради закордонних справ ЄС на рівні міністрів оборони. Також важливим стане запуск Фонду військової допомоги нашій державі.
- У ніч на 8 травня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА.
- Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук повідомив, що загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник.