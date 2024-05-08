​Боррель після масованої атаки РФ заявив, що Україні потрібні "адекватні системи ППО"

Це питання буде пріоритетним на засіданні Ради закордонних справ ЄС на рівні міністрів оборони.

Високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував масовану російську атаку на Україну 8 травня.

Як ідеться в допис Борреля у соцмережі Х, Україна потребує негайно систем протиповітряної оборони для захисту і що останні обстріли РФ поповнили список численних воєнних злочинів країни-агресора.

"Україні терміново потрібні адекватні системи ППО", - наголосив глава євродипломатії.

Боррель зазначив, що це питання буде пріоритетним на засіданні Ради закордонних справ ЄС на рівні міністрів оборони. Також важливим стане запуск Фонду військової допомоги нашій державі.