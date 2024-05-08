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​Боррель після масованої атаки РФ заявив, що Україні потрібні "адекватні системи ППО"

Це питання буде пріоритетним на засіданні Ради закордонних справ ЄС на рівні міністрів оборони.

​Боррель після масованої атаки РФ заявив, що Україні потрібні "адекватні системи ППО"
Ілюстративне фото: Жозеп Боррель
Фото: EPA/UPG

Високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував масовану російську атаку на Україну 8 травня.

Як ідеться в допис Борреля у соцмережі Х, Україна потребує негайно систем протиповітряної оборони для захисту і що останні обстріли РФ поповнили список численних воєнних злочинів країни-агресора.

"Україні терміново потрібні адекватні системи ППО", - наголосив глава євродипломатії.

Боррель зазначив, що це питання буде пріоритетним на засіданні Ради закордонних справ ЄС на рівні міністрів оборони. Також важливим стане запуск Фонду військової допомоги нашій державі.

  • У ніч на 8 травня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА.
  • Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук повідомив, що загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник.
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