Олещук: Росія запустила по Україні 55 ракет та 21 ударний безпілотник

У ніч на 8 травня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА.

Як повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук, загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (пуск із Тамбовської обл. – РФ.);

2 балістичні ракети «Іскандер-М» (із ТОТ Криму);

4 крилаті ракети «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – РФ., акваторія Каспійського моря);

1 крилату ракети «Іскандер-К» (із Криму);

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із окупованої Запорізької обл.);

21 ударний БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл., РФ.).

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей:

33 крилаті ракети Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети «Калібр»;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

20 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

Фото: Повітряні сили Збиті цілі в ніч на 8 травня 2024 року

"Противник продовжує завдавати ударів по об’єктах критичної інфраструктури України та інших важливих стратегічних об’єктах. Я дякую усім, хто сьогодні доклав максимум зусиль, аби ворог не досяг своїх цілей", – додав Олещук.

У ніч на 8 травня російська армія атакувала об'єкти генерації і передачі електроенергії в шести областях України. У ДТЕК додали, що ворог вдарив по трьох теплоелектростанціях.