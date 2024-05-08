Двоє людей поранені внаслідок атаки на Київську область

Уночі 8 травня російська армія атакувала Київську область безпілотниками і крилатими ракетами. Влучань немає, але внаслідок падіння уламків є пошкодження в чотирьох районах.

Двох постраждалих – жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями – доставили до лікарні. Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.

Судячи з повідомлення мера Броварів Ігоря Сапожка, пораненими є мешканцями його міста.

"Внаслідок ракетної атаки та загоряння обʼєкту цивільної інфраструктури, пошкодження отримали дві особи – жінка 1962 р.н. та чоловік 1990 р.н. В стресовому стані та з пошкодженням кінцівок госпіталізовані до Броварської лікарні", – сказав він.

Загалом в області є пошкодження ліній електромереж. В одному з сіл частково відсутня електроенергія.

"За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків ⁠один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані, ще 14 приватних будинків та одне авто пошкоджено", – сказав Кравченко.

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