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Двоє людей поранені внаслідок атаки на Київську область

Є пошкодження ліній електромереж.

Двоє людей поранені внаслідок атаки на Київську область
Ремонт пошкодженого обладнання
Фото: EPA/UPG

Уночі 8 травня російська армія атакувала Київську область безпілотниками і крилатими ракетами. Влучань немає, але внаслідок падіння уламків є пошкодження в чотирьох районах.

Двох постраждалих – жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями – доставили до лікарні. Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.

Судячи з повідомлення мера Броварів Ігоря Сапожка, пораненими є мешканцями його міста.

"Внаслідок ракетної атаки та загоряння обʼєкту цивільної інфраструктури, пошкодження отримали дві особи – жінка 1962 р.н. та чоловік 1990 р.н. В стресовому стані та з пошкодженням кінцівок госпіталізовані до Броварської лікарні", – сказав він.

Загалом в області є пошкодження ліній електромереж. В одному з сіл частково відсутня електроенергія. 

"За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків ⁠один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані, ще 14 приватних будинків та одне авто пошкоджено", – сказав Кравченко.

Більше на цю тему: "Атаки на енергетику: Росія змінює тактику. Що задумав ворог?" на LB.

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