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Румунія розглядає питання передачі Україні систем Patriot

Про ППО для нашої держави президент республіки Клаус Йоганніс розповів після зустрічі з Джо Байденом.

Румунія розглядає питання передачі Україні систем Patriot
Клаус Йоганніс та Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент Румунії Клаус Йоганніс провів у Вашингтоні зустріч зі своїм американським колегою Джо Байденом. Після візиту до Білого дому глава держави розповів журналістам, що однією з тем розмови було надання Україні систем протиповітряної оборони. Президент США "згадав про заклик Німеччини передати засоби ППО".

Як пише Reuters, Йоганніс заявив у відповідь, що "відкритий для дискусій щодо постачання Patriot". Президент має обговорити це питання з румунською Радою безпеки і зрозуміти, "що ми можемо запропонувати і що отримаємо замість цього, бо неприпустимо залишати нашу країну без протиповітряної оборони".

Румунія підписала зі США контракт на 4 мільярди доларів щодо постачання Patriot ще у 2017 році. Наразі в країні працює одна батарея, проте Клаус Йоганніс говорить, що невдовзі до стану експлуатації може бути доведена ще одна, яку й розглядають як потенційну зброю для України.

  

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