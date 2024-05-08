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На окупованій Херсонщині є проблема з наявністю харчування

Ціни на продукти високі, або товарів взагалі немає. 

На окупованій Херсонщині є проблема з наявністю харчування
На окупованій Херсонщині є проблема з наявністю харчування (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

На тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області спостерігається дефіцит продуктів харчування, особливо хліба.

Про це повідомляє рух “Жовта стрічка”.

“Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють, що в населених пунктах Гола Пристань, Олешки, Нова Каховка, Каховка є проблема з продуктами, особливо з наявністю хліба”, - йдеться у повідомленні. 

Активісти уточнили, що ціни на продукти високі, або товар взагалі відсутній. 

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При цьому окупаційна адміністрація не приховує цю проблему і створила спеціальний чат-бот, де просить повідомляти інформацію щодо наявності хліба. 

Втім, хоча місцеве населення повідомляло не раз щодо нестачі продуктів харчування, окупаційна влада ігнорує ці повідомлення.

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