Ціни на продукти високі, або товарів взагалі немає.

На окупованій Херсонщині є проблема з наявністю харчування (ілюстративне фото)

На тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області спостерігається дефіцит продуктів харчування, особливо хліба.

Про це повідомляє рух “Жовта стрічка”.

“Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють, що в населених пунктах Гола Пристань, Олешки, Нова Каховка, Каховка є проблема з продуктами, особливо з наявністю хліба”, - йдеться у повідомленні.

Активісти уточнили, що ціни на продукти високі, або товар взагалі відсутній.

При цьому окупаційна адміністрація не приховує цю проблему і створила спеціальний чат-бот, де просить повідомляти інформацію щодо наявності хліба.

Втім, хоча місцеве населення повідомляло не раз щодо нестачі продуктів харчування, окупаційна влада ігнорує ці повідомлення.