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Ліна Костенко і Валерій Залужний отримали звання “Почесний громадянин Києва”

Мер столиці зазначив, що Ліна Костенко і Валерій Залужний є справжніми моральними авторитетами для киян і всіх українців.

Ліна Костенко і Валерій Залужний отримали звання “Почесний громадянин Києва”
Фото: Facebook/Віталій Кличко

Поетеса Ліна Костенко і колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний отримали звання “Почесний громадянин Києва”, повідомив мер столиці. 

“Сьогодні столиця, рішенням Київради, висловила свою шану та повагу і нагородила званням “Почесний громадянин Києва” двох людей, які є справжніми моральними авторитетами для киян і всіх українців”, – Ліну Костенко та Валерія Залужного”, – повідомив мер. 

Він зазначив, що Ліна Василівна протягом багатьох років уособлює незламність та вільну й талановиту душу українців. Дух свободи та сміливості!

Валерія Федоровича відзначали за його особисті заслуги під час оборони столиці та в захисті державного суверенітету і свободи України.

Нагадаємо, рік тому Київрада позбавила Брежнєва та ще п'ятьох осіб звання "Почесний громадянин міста Києва".

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