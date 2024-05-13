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Окупанти влучили у житловий будинок на Херсонщині, двоє людей загинули

Під обстрілом опинилося село Кізомис, внаслідок влучання виникла пожежа.

Окупанти влучили у житловий будинок на Херсонщині, двоє людей загинули
Фото: Wikimapia

Російські окупанти обстріляли село Кізомис Білозерської громади на Херсонщині. Внаслідок влучання по житловому будинку виникла пожежа. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок влучання в будинку виникла пожежа, під час ліквідації якої рятувальники виявили тіла загиблих місцевих жителів. 

"Травми, несумісні з життям, отримали двоє людей – чоловік 1955 року народження та жінка 1962 року народження", – ідеться у повідомленні Прокудіна.

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