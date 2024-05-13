Окупанти влучили у житловий будинок на Херсонщині, двоє людей загинули

Російські окупанти обстріляли село Кізомис Білозерської громади на Херсонщині. Внаслідок влучання по житловому будинку виникла пожежа.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок влучання в будинку виникла пожежа, під час ліквідації якої рятувальники виявили тіла загиблих місцевих жителів.

"Травми, несумісні з життям, отримали двоє людей – чоловік 1955 року народження та жінка 1962 року народження", – ідеться у повідомленні Прокудіна.