Внаслідок ракетного удару РФ по цивільному підприємству в селищі Коротич Харківської області четверо дістали поранення, одна людина загинула.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Фото: Офіс генпрокурора

За даними слідства, 13 травня близько 16:40 Збройні сили РФ завдали ракетного удару по цивільному підприємству в селищі Коротич Харківського району. Один співробітник підприємства загинув, ще чотири отримали поранення, їх госпіталізували.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Тип ракети наразі встановлюється.

Фото: Харківська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Харківська обласна прокуратура