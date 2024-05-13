Внаслідок ракетного удару РФ по цивільному підприємству в селищі Коротич Харківської області четверо дістали поранення, одна людина загинула.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, 13 травня близько 16:40 Збройні сили РФ завдали ракетного удару по цивільному підприємству в селищі Коротич Харківського району. Один співробітник підприємства загинув, ще чотири отримали поранення, їх госпіталізували.
Тип ракети наразі встановлюється.
За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Раніше глава Харківської ОВА повідомляв, що російська армія завдала удару по фермі у Коротичі Харківського району, де загинув чоловік.