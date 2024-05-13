Харків є і залишатиметься недосяжною метою росіян, – експерт Центру оборонних стратегій

У ворога немає достатньої кількості живої сили для наступу на Харків.

Харків є і залишатиметься недосяжною метою росіян, які не мають для такої операції зайвих 300-350 тисяч особового складу.

Про це пише експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк у своєму тексті "Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи" на LB.ua.

Аналізуючи співвідношення сил і засобів, експерт зазначає: "угруповання противника "Север" у складі до 53000 осіб (згідно з російськими джерелами – 62 000) має чіткі чотири складові – три угруповання охорони держкордону в Курській, Брянській і Бєлгородській областях й ударне угруповання (котре Сили оборони і привітали з усіх калібрів 10 травня)".

За даними Кевлюка, суто бойового складу в угрупованні – до 30 000, до 30% з них мають бойовий досвід. Десь 400 танків, 1100 ББМ, 1200 гармат, мінометів і РСЗВ.

У Сил оборони – до 40 000 на Харківському напрямку й до 25 000 у північних районах області, зокрема в районі Вовчанська й Великого Бурлука.

Отже, зазначає експерт, "противник не має чисельної переваги, хоча плече логістики коротке й можливість перекидати поповнення з тренувальних таборів у Валуйках, Уразові й Новому Осколі є. Зазвичай там кантуються до 15000 рекрутів на місяць, обсяги поповнення суто УВ "Север" можуть скласти тисяч 7–8".

На переконання Кевлюка, головна мета цієї операції – Вовчанськ, величеньке за українськими мірками містечко, розташоване лише за 5 км від держкордону.

Серед інших причин захопити Вовчанськ експерт Центру оборонних стратегій називає, зокрема, технологічну, що “тут важливий для всієї системи оборони напрямок":

місто є логістичним хабом іншого нашого угруповання, тож якщо його заблокувати, це посприяє діям іншого ударного угруповання ворога; коротка, легка, швидка логістика тактичної групи з території РФ;

не потрібні маневри артилерії, ППО, елементів системи управління, авіації — цілком достатньо тих позицій, що вже підготовлені та зайняті;

тактична глибина бойових порядків Сил оборони на обраному напрямку вкрай мала, що пояснюється відстанню від держкордону”.

При цьому "Харків є і залишатиметься недосяжною метою росіян. Ну не мають вони для такої операції зайвих 300000 багнетів. А краще 350000", – переконаний Віктор Кевлюк.