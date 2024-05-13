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Генштаб: на Харківському напрямку Сили оборони відтіснили ворога з північних околиць Вовчанська, триває зачистка території

На Донецькому напрямку підрозділи Сил оборони збили ворожий Су-25. 

Генштаб: на Харківському напрямку Сили оборони відтіснили ворога з північних околиць Вовчанська, триває зачистка території
війна з росією
Фото: Генштаб

За даними Генштабу, станом на 17:00 13 травня, обстановка по усій лінії фронту контролюється Силами оборони. Українські воїни завдають ворогу втрат, відновлюють позиції та на окремих ділянках мають тактичні успіхи.

Про це ідеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ.

На Харківському напрямку станом на 17.00 тривають бої. Кількість бойових зіткнень збільшилася до 12. Наші підрозділи нанесли вогневе ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці населеного пункту Вовчанськ. 

Розпочалось бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця. 

Загальні втрати ворога становлять 106 осіб, 25 одиниць озброєння та військової техніки. 

На Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до семи, на Сіверському напрямку – до 14, на Краматорському напрямку – до 31, на Покровському напрямку – до 31

На Торецькому, Куп’янському, Курахівському, Времівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському ситуація без змін, контролюється українськими підрозділами. 

На Донеччині підрозділи Сил оборони збили ворожий Су-25. 

Усі спроби російських окупантів просунутися зустрічають запеклий спротив українських захисників.

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