Зеленський поміняв заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський звільнив із займаної посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Андрія Алєксєєнка. Також президент призначив Олега Луговського заступником голови СЗР.

Про це йдеться у відповідних указах президента: №319/2024 та №320/2024.

"Звільнити АЛЄКСЄЄНКА Андрія Вікторовича з посади першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України", – йдеться в указі про звільнення.

Також Влодимир Зеленський призначив Олега Луговського першим заступником Олега Іващенка.

"Призначити ЛУГОВСЬКОГО Олега Васильовича заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України", – зазначено в документі.

Обидва укази підписані 13 травня.

Наприкінці березня Зеленський призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки. Ним став Олег Іващенко. Попереднього керівника, Олександра Литвиненка, відправили працювати в РНБО.