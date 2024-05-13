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Зеленський поміняв заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Заступником Олега Іващенка став Олег Луговський.

Зеленський поміняв заступника голови Служби зовнішньої розвідки
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив із займаної посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Андрія Алєксєєнка. Також президент призначив Олега Луговського заступником голови СЗР.

Про це йдеться у відповідних указах президента: №319/2024 та №320/2024.

"Звільнити АЛЄКСЄЄНКА Андрія Вікторовича з посади першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України", – йдеться в указі про звільнення. 

Також Влодимир Зеленський призначив Олега Луговського першим заступником Олега Іващенка.

"Призначити ЛУГОВСЬКОГО Олега Васильовича заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України", – зазначено в документі.

Обидва укази підписані 13 травня. 

Наприкінці березня Зеленський призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки. Ним став Олег Іващенко.  Попереднього керівника, Олександра Литвиненка, відправили працювати в РНБО.

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