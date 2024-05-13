"Людям погрожують стратою": Лубінець відреагував на воєнні злочини росіян на Харківщині

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на звірства російських окупантів в одній із громад Харківської області. Там росіяни взяли в полон цивільних людей та погрожують стратою.

Омбудсман у Telegram повідомив, що вже інформує міжнародні організації про воєнні злочини росіян на Харківщині.

"Росіяни знову окупували території Харківщини й вчиняють там воєнні злочини. Стало відомо, що у Вовчанську ворог утримує цивільне населення в підвалі. Людям погрожують позасудовою стратою та примушують до виконання примусових робіт", – ідеться у повідомленні.

За його словами, місцеві жителі, які змогли евакуюватися, розповідають, що у підвалі їх утримували майже три доби. Деяким людям пощастило виїхати, проте там залишаються інші цивільні, яких силою утримують росіяни.

Евакуйовані зазначають про утримання в полоні цілої родини, а також волонтерів. Вони зауважили, що чули розповіді від окупантів про намір розстріляти мирних жителів.

"Наголошу: такі дії російських військовослужбовців та їх командування, яке віддає накази щодо утримання цивільних, – пряме порушення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Про ці злочини та порушення прав людини Росією проінформую міжнародні організації!", – зазначає Лубінець.

Омбудсман звернувся до всіх громадян, які проживають поряд із зоною активних бойових дій: "не чекайте милості від окупантів, евакуюйтеся! Наразі для цього цілодобово та безкоштовно працює урядова "гаряча лінія": 0 800 339 291", – написав Лубінець.