Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
Україна посіла 3-тє місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2024”. Переможцем стала Швейцарія
Україна посіла 3-тє місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2024”. Переможцем стала Швейцарія
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
ГоловнаСуспільствоВійна

"Людям погрожують стратою": Лубінець відреагував на воєнні злочини росіян на Харківщині

Окупанти утримують людей у підвалі та погрожують розстріляти.

"Людям погрожують стратою": Лубінець відреагував на воєнні злочини росіян на Харківщині
Фото: Макс Требухов

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на звірства російських окупантів в одній із громад Харківської області. Там росіяни взяли в полон цивільних людей та погрожують стратою.

Омбудсман у Telegram повідомив, що вже інформує міжнародні організації про воєнні злочини росіян на Харківщині.

"Росіяни знову окупували території Харківщини й вчиняють там воєнні злочини. Стало відомо, що у Вовчанську ворог утримує цивільне населення в підвалі. Людям погрожують позасудовою стратою та примушують до виконання примусових робіт", – ідеться у повідомленні.

За його словами, місцеві жителі, які змогли евакуюватися, розповідають, що у підвалі їх утримували майже три доби. Деяким людям пощастило виїхати, проте там залишаються інші цивільні, яких силою утримують росіяни. 

Евакуйовані зазначають про утримання в полоні цілої родини, а також волонтерів. Вони зауважили, що чули розповіді від окупантів про намір розстріляти мирних жителів. 

"Наголошу: такі дії російських військовослужбовців та їх командування, яке віддає накази щодо утримання цивільних, – пряме порушення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Про ці злочини та порушення прав людини Росією проінформую міжнародні організації!", – зазначає Лубінець.

Омбудсман звернувся до всіх громадян, які проживають поряд із зоною активних бойових дій: "не чекайте милості від окупантів, евакуюйтеся! Наразі для цього цілодобово та безкоштовно працює урядова "гаряча лінія": 0 800 339 291", – написав Лубінець.

  • Прокуратура розпочала розслідування за фактом утримання в полоні цивільного населення прикордонної громади Вовчанська на Харківщині.
  • Під час засідання Ради оборони Харківської області ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. 
  • Відомо, що наразі у Вовчанську досі залишаються до 300 цивільних. Влада планує до кінця дня евакуювати 1600 людей з прикордоння, де тривають бойові дії.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies