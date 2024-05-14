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На Харківському напрямку командування росармії погрожує солдатам за відмову іти в наступ

Солдатам за відмову іти в наступ погрожують розправою.

На Харківському напрямку командування росармії погрожує солдатам за відмову іти в наступ
Знищення окупантів
Фото: скрін-відео

На Харківському напрямку командування російської армії погрожує солдатам за відмову іти в наступ.

Про це йдеться у повідомленні ГУР МО України.

Українська розвідка перехопила розмову військовослужбовців РФ з Харківського напрямку щодо відмови солдат іти в наступ та відповідні погрози російського командування.

Згідно із записом, за штурмовими групами стоять "заградотряди", які стрілятимуть у кожного, хто не йтиме у наступ. 

"За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата", – додали у ГУР. 

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