На Харківщині розвідники знищили російський дороговартісний комплекс "Муром-М"

Українські розвідники на Харківщині дронами знищили дороговартісний комплекс ведення розвідки ворога "Муром-мМ" та іншу техніку окупантів.
Про це йдеться у повідомленні ГУР МО України.
"У Харківській області триває наполеглива й плідна робота пілотів fpv-дронів ГУР МО України", – зазначила розвідка.
Розвідники виявили та спалили низку одиниць російської бронетехніки, ЗРК "Стрєла 10м", гармату Д-30, ворожі засоби зв’язку та дороговартісний комплекс ведення розвідки "муром-м".
Вчора на Запорізькому напрямку бійці Держприкордонслужби України допомогли знищити російський комплекс РЕБ.