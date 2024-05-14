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На Харківщині розвідники знищили російський дороговартісний комплекс "Муром-М"

Також ліквідовані ЗРК "Стрєла 10м", гармата Д-30 та ворожі засоби зв’язку.

На Харківщині розвідники знищили російський дороговартісний комплекс "Муром-М"
Фото: Скрін з відео

Українські розвідники на Харківщині дронами знищили дороговартісний комплекс ведення розвідки ворога "Муром-мМ" та іншу техніку окупантів.

Про це йдеться у повідомленні ГУР МО України.

"У Харківській області триває наполеглива й плідна робота пілотів fpv-дронів ГУР МО України", – зазначила розвідка. 

Розвідники виявили та спалили низку одиниць російської бронетехніки, ЗРК "Стрєла 10м", гармату Д-30, ворожі засоби зв’язку та дороговартісний комплекс ведення розвідки "муром-м".

Вчора на Запорізькому напрямку бійці Держприкордонслужби України допомогли знищити російський комплекс РЕБ.

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