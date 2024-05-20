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У ракеті, випущеній РФ по Україні, виявили майже 300 іноземних компонентів

Виробили ці компоненти понад 25 компаній.

У ракеті, випущеній РФ по Україні, виявили майже 300 іноземних компонентів
Іноземні компоненти у ракеті
Фото: КНДІСЕ

У північнокорейській балістичній ракеті, яку Росія випустила по території України, виявили 290 компонентів мікроелетроніки іноземного виробництва.

Про це повідомив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександр Рувін.

"Так, лише в одному об`єкті, ідентифікованому, як зразок північнокорейської балістичної ракети, виявлено 290 компонентів мікроелектроніки іноземного виробництва. У переважній більшості елементи забезпечують навігацію ракети, вони вироблені понад 25 компаніями зі штаб-квартирами в США, Китаї, Німеччині, Японії, Нідерландах, Сінгапурі, Швейцарії та Тайвані тощо", – повідомив Рувін, посилаючись на звіт щодо дослідження частин та уламків ворожих ракет та ударних безпілотників за результатами роботи спеціалістів Інституту з представниками британського «Центру вивчення збройних конфліктів» Conflict Armament Research (CAR).

За словами Рувіна, імпортна мікроелектроніка є основою усіх типів російських ракет. 

"Таким чином, висновки українських та іноземних експертів засвідчують важливість контролю експорту комерційних електронних компонентів і водночас залежність країни-агресора росії від чужих технологій", – додав він. 

Також зазначив, що дослідження іноземних компонентів у ракетах проводиться, щоб посилити санкційний тиск на Росію та надати обґрунтовані докази злочинів РФ, які уряд України зможе представити на міжнародній арені та залучити більшої підтримки для нашої держави від іноземних партнерів. 

"Здійснення відповідних заходів суттєво впливає на зменшення економічного та військового потенціалу росії", – заявив Рувін.

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