На Харківському напрямку кількість боєзіткнень в порівнянні з минулою добою знизилась майже в два рази, - Генштаб

Сили оборони завдають вогневого ураження з метою перехоплення ініціативи на полі бою та виснаження наступального потенціалу ворога. Силами ракетних військ і артилерії уражено пункт управління, засіб ППО, артилерійську систему, склад боєприпасів та три інших важливих об’єкти ворога.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

З початку доби станом на 22:30 відбулося 95 бойових зіткнень, противник завдав п’ять ракетних (із застосуванням шести ракет), 39 авіаційних ударів (скинув 40 КАБів) та 309 ударів дронами-камікадзе, також здійснив 2910 обстрілів позицій наших військ із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку кількість боєзіткнень в порівнянні з минулою добою знизилась майже в два рази. 20 травня ворог здійснив пʼять спроб прорвати оборону наших військ в районах Стариці, Липців і Вовчанська. Бої ще тривають у трьох локаціях. Ситуація контрольована. Наші воїни в окремих районах провели низку штурмових дій, тривають заходи з посилення стійкості оборони. Сьогодні на Харківському напрямку загарбники вже втратили 26 осіб вбитими та пораненими і 15 одиниць озброєння та військової техніки.

На Куп’янському напрямку кількість спроб окупантів йти вперед збільшилась до 13. Бої тривають в районах сіл Синьківка і Стельмахівка. В ході боїв втрат позицій та територій не допущено.

На Сіверському напрямку відбито три атаки загарбників. Триває ще один бій в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень складає 13. Одне ще триває біля Андріївки. Ситуація напружена, але контрольована. Ворог зазнає втрат – 190 осіб безповоротно та санітарними і 12 одиниць військової техніки. Також, злетіли у повітря три склади: два з боєприпасами та один – з пально-мастильними матеріалами.

На Покровському напрямку з початку доби відбито 25 наступальних та штурмових дій ворога. Ще сім боєзіткнень тривають. Наші війська вживають заходи з утримання визначених рубежів та проводять перегрупування на окремих ділянках. Загальні втрати противника уточнюються, але вже відомо про майже чотири сотні ліквідованих та поранених окупантів з початку поточної доби. Силами оборони вживаються заходи для стабілізації обстановки.

На Курахівському напрямку ситуація залишається напруженою. Сили оборони відбили вісім ворожих атак. Три боєзіткнення ще тривають. В районі Нетайлового ситуація характеризується високою активністю ворога. На інших ділянках наші підрозділи провели сплановані заходи на визначених командуванням ділянках лінії бойового зіткнення.

На Времівському напрямку чотири спроби противника просунутися в напрямку Старомайорського зазнали невдачі.

На Придніпровському напрямку окупанти продовжують спроби витіснити наших воїнів з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Ворог провів чотири атаки на напрямку Олешківські піски – Кринки. В ході боїв втрат позицій не допущено.

На решті напрямків ситуація на цей час без особливих змін.

На Лиманському, Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти сьогодні активних наступальних дій не проводили.