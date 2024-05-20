Генштаб ЗСУ: на Краматорському і Покровському напрямках посилено працює російська авіація

Російські окупанти продовжують активні наступальні та штурмові дії на Куп’янському, Курахівському, Краматорському та Покровському напрямках. На двох останніх з високою інтенсивністю діє ворожа авіація – загалом окупанти скинули 15 КАБів, також застосували близько трьох десятків некерованих авіаційних ракет.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку кількість бойових зіткнень 20 травня зросла до чотирьох. Цієї доби ворог двічі атакував поблизу Вовчанська, та по одному разу - у напрямках сіл Стариця та Липці. Ситуація контрольована. Починаючи з 10 травня і станом на цей час на цьому напрямку російські загарбники вже втратили вбитими та пораненими 1974 особи та 342 одиниці озброєння і військової техніки.

На Куп’янському наразі точаться три бойові зіткнення: у районах Стельмахівки та Синьківки. Загалом цієї доби ворог вже 11 разів намагався прорвати тут нашу оборону.

На Сіверському без змін.

На Краматорському у другій половині дня ворог активізувався біля Часового Яру, провів три атаки. Також зараз точиться бій неподалік Андріївки. Ситуація контрольована. Окупанти завдали ще одного авіаудару, цього разу - по району Дружби.

Продовжує противник концентрувати зусилля на Покровському напрямку – вже здійснив 32 спроби просунутись вперед. 24 атаки відбили, вісім - продовжуються. Ще п'ять авіаударів загарбники завдали по районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Уманського, Карлівки та Єлизаветівки. Наші воїни жорстко відповідають ворогу. Сьогодні в результаті дій українських підрозділів загарбники вже втратили на цьому напрямку 366 осіб вбитими та пораненими. Також пошкоджено та знищено 22 одиниці ворожої військової техніки, серед якої - шість танків.

Курахівський напрямок – 11 ворожих атак, три з яких тривають. Ситуація контрольована.

На інших напрямках без особливих змін.