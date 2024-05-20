Внаслідок російського удару поранення отримав мешканець Дніпропетровщини

Від обстрілів у області чисельні руйнування цивільної інфраструктури.

Сьогодні, 20 травня, російські окупанти завдали десятки ударів по Дніпропетровській області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За день росіяни 23 рази застосували дрони та здійснили 4 артилерійські обстріли.

Окупанти атакували Нікополь, Марганецьку, Покровську та Мирівську громади.

Внаслідок обстрілів 42-річний чоловік отримав осколкове поранення, він ушпиталений в стані середньої тяжкості.

Також пошкоджені багатоквартирний та 18 приватних будинків, 5 господарських споруд, гараж, побиті десяток авто, серед них службовий транспорт газовиків.

Крім того, обстрілом потрощені медзаклад, інфраструктурний об’єкт, продуктовий магазин, зайнялася будівля, що не експлуатується.

Лисак додав, що обстрілами зачепило газогони, лінії електропередач і 17 сонячних панелей.

До того ж у Криворізькому районі через падіння уламків збитої ракети виникла пожежа сухої трави, яку оперативно приборкали.