Міністр фінансів США закличе Європу і Штати розблокувати заморожені активи РФ для допомоги Україні

Єллен вважає, що підтримка України з боку США та Європи має важливе значення для опору Києва, а також для безпеки народів США і Європи.

Міністр фінансів США Джанет Єллен завтра, 21 травня, закличе Європу і Сполучені Штати Америки об'єднатися проти російської агресії та іранської "підтримки тероризму". Зокрема, Єллен у своїй промові про трансатлантичний союз, яку виголосить у Франкфурті-на-Майні, пропонує знайти можливість, щоб розблокувати заморожені російські активи для допомоги Україні, передає The Guardian.

Єллен вважає, що підтримка України з боку США та Європи має важливе значення для опору Києва повномасштабному вторгненню Росії. Також це "має вирішальне значення для безпеки американського та європейського народів".

"Якщо ми стоятимемо осторонь, поки диктатори порушують територіальну цілісність і нехтують міжнародним порядком, заснованим на правилах, у них немає причин зупинятися на досягнутих початкових цілях. Вони продовжуватимуть рухатися далі", - зазначила очільниця американського Мінфіну.

Єллен зазначила, що США та Європа мають продемонструвати - Росія не зможе пережити їхню рішучість захищати заснований на правилах порядок, на формування якого у них пішли десятиліття.

Кроки Заходу щодо використання заморожених російських активів