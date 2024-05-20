Міністр фінансів США закличе Європу і Штати розблокувати заморожені активи РФ для допомоги Україні

Міністр фінансів США Джанет Єллен завтра, 21 травня, закличе Європу і Сполучені Штати Америки об'єднатися проти російської агресії та іранської "підтримки тероризму". Зокрема, Єллен у своїй промові про трансатлантичний союз, яку виголосить у Франкфурті-на-Майні, пропонує знайти можливість, щоб розблокувати заморожені російські активи для допомоги Україні, передає The Guardian.
Єллен вважає, що підтримка України з боку США та Європи має важливе значення для опору Києва повномасштабному вторгненню Росії. Також це "має вирішальне значення для безпеки американського та європейського народів".
"Якщо ми стоятимемо осторонь, поки диктатори порушують територіальну цілісність і нехтують міжнародним порядком, заснованим на правилах, у них немає причин зупинятися на досягнутих початкових цілях. Вони продовжуватимуть рухатися далі", - зазначила очільниця американського Мінфіну.
Єллен зазначила, що США та Європа мають продемонструвати - Росія не зможе пережити їхню рішучість захищати заснований на правилах порядок, на формування якого у них пішли десятиліття.
Кроки Заходу щодо використання заморожених російських активів
- Україна просить союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що є згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України. 5 млрд євро, накопичені до цієї згоди, не передадуть.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, що заморожених активів у Німеччині (6,5 мільярда доларів), Австрії (1,8 мільярда доларів), Ірландії (2 мільярди доларів) і Польщі (1,13 мільярда доларів) було б достатньо, щоб допомогти відновити понад 3500 пошкоджених або зруйнованих навчальних закладів, включно з 1700 шкіл, понад 1000 дитячих садків та 586 університетів.
- Австрія виступила проти використання російських грошей для озброєння Києва, про що говорили канцлер Німеччини Олаф Шольц і глава євродипломатії Жозеп Боррель.
- Бельгія, наприклад, хоче утримувати чверть суми прибутків, накопичених від заморожених активів, і залишати її для своїх податкових органів.
- Нещодавно ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом використати заморожені активи РФ для відбудови України.
- У квітні віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС в Італії повідомив, що члени G7 розглядають можливість використання заморожених російських активів на суму майже $300 млрд як заставу для надання кредитів Україні.
- Цього місяця посли ЄС вирішили долю доходів від заморожених активів Росії: кошти скерують на підтримку відновлення України та військову оборону.
- 15 травня парламент Естонії схвалив закон, яким дозволив використовувати заморожені російські активи для компенсації завданих Україні збитків.
- Минулого тижня стало відомо, що під час зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки" буде досягнуто згоди щодо підтримки плану Євросоюзу, який передбачає надання Україні лише доходів від заморожених росактивів.