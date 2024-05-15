​Парламент Естонії дозволив використовувати заморожені російські активи для потреби України

15 травня парламент Естонії схвалив закон, яким дозволив використовувати заморожені російські активи для компенсації завданих Україні збитків, передає Postimees.
Законопроєкт підтримали 65 депутатів, троє виступили проти.
Як пояснив керівник конституційної комісії Хендрік Йоханнес Террас, створення правового регулювання використання заморожених активів РФ є складним завданням, яким займаються декілька країн-союзників та міжнародні організації, а Естонія відіграє роль новатора в реалізації цієї ідеї.
"Росія — країна-агресор, компенсація заподіяної нею шкоди не може лягати на плечі України та її союзників. Росія несе відповідальність за заподіяння шкоди", - наголосив Террас.
Депутат зазначив, що через цей закон Естонія пропонує механізм, який "передбачає відповідальність тих людей та компаній, які безпосередньо беруть участь у здійсненні агресії або сприяють їй".
Ініційований урядом законопроєкт про внесення змін до закону про міжнародні санкції та внесення змін до інших відповідних офіційних документів представляє внутрішній механізм забезпечення фінансової відповідальності Росії за агресію.
Зміни до законодавства дозволяють використовувати заморожені санкціями активи приватних осіб та компаній, які сприяли незаконним діям Росії. Ці активи стануть своєрідним авансовим платежем за завдані збитки.
Відповідно до закону, для ухвалення рішення про використання майна як авансового платежу необхідно, щоб збитки були завдання протиправними діями, які доведені, а держава-жертва представила відповідну вимогу до агресора. Також Естонія має отримати звернення від потерпілої сторони, крім того, треба довести зв'язок власника нерухомості з його протиправними діями.
Кроки Заходу щодо використання заморожених російських активів
- Україна просить союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що є згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України. 5 млрд євро, накопичені до цієї згоди, не передадуть.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, що заморожених активів у Німеччині (6,5 мільярда доларів), Австрії (1,8 мільярда доларів), Ірландії (2 мільярди доларів) і Польщі (1,13 мільярда доларів) було б достатньо, щоб допомогти відновити понад 3500 пошкоджених або зруйнованих навчальних закладів, включно з 1700 шкіл, понад 1000 дитячих садків та 586 університетів.
- Австрія виступила проти використання російських грошей для озброєння Києва, про що говорили канцлер Німеччини Олаф Шольц і глава євродипломатії Жозеп Боррель.
- Бельгія, наприклад, хоче утримувати чверть суми прибутків, накопичених від заморожених активів, і залишати її для своїх податкових органів.
- Нещодавно ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом використати заморожені активи РФ для відбудови України.
- У квітні віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС в Італії повідомив, що члени G7 розглядають можливість використання заморожених російських активів на суму майже $300 млрд як заставу для надання кредитів Україні.
- Цього місяця посли ЄС вирішили долю доходів від заморожених активів Росії: кошти скерують на підтримку відновлення України та військову оборону.