Шольц: прибутки від заморожених активів РФ повинні бути спрямовані для озброєння України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед початком саміту ЄС заявив, що використання прибутків від заморожених російських активів потрібно спрямувати на озброєння України.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц в четвер напередодні саміту, пише Укрінформ.

"Що стосується прибутків від заморожених російських активів, які нікому не належать і можуть бути використані ЄС. На мою думку, вони мають бути спрямовані насамперед на забезпечення необхідних Україні для її оборони озброєнь. Для мене важливо, щоб ми дали цим грошам чітке спрямування", — зазначив Шольц.

За словами Шольца, головною темою для обговорень під час саміту є конкретні питання, зокрема, щодо підтримки України. А використання прибутків від заморожених активів для України стане "потужним сигналом" для Путіна.

"Він помиляється, якщо думає, що партнери втомляться підтримувати України", — додає канцлер ФРН.

Шольц відзначив важливість перемовин у Парижі під час яких дійшли згоди, що боєприпаси будуть закуповуватися не лише в Європі, де відбувається наразі розширення виробництва, а й по всього світу.

Також важливою є чеська ініціатива щодо закупівлі снарядів, а завдяки засобам Фонду European Peace Facility амуніція також купуватиметься за межами Європи.

За словами Шольца питання підтримки України залишається незмінно важливим і партнери повинні запропонувати щось, чим можна підтримати Україну – фінансово, підтримкою бюджету, грошима на відбудову, але насамперед — постачанням зброї.

Канцлер нагадав про лідерство його держави в цьому питанні, яка надала або пообіцяла військову підтримку загалом на 28 млрд євро. Він закликав європейських колег також робити значні внески для України.

Також Шольц також назвав добрим посланням те, що ЄС просувається з процесом розширення.