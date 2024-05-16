У Нову Каледонію на тлі заворушень вирушили сотні французьких жандармів

Збройні сили захищають два аеропорти та порт Нової Каледонії.

У Нову Каледонію для захисту території під час заворушень вирушили сотні французьких поліцейських, пише The Guardian.

Збройні сили захищають два аеропорти та порт Нової Каледонії.

У трьох муніципалітетах французького володіння жандарми зіткнулися з приблизно 5 тисячами бунтівників, їх левова частка зосередилося у столиці Нумеа, заявив Верховний комісар Франції Луї Ле Франк.

До четверга затримали 200 осіб, 64 жандарми та поліцейські отримали поранення, а дорожні барикади, встановлені протестувальниками, спричинили “жахливу ситуацію” з ліками та продовольством для населення.

Кількість поліцейських, які зазвичай присутні на острові, збільшили на третину після того, як бунтівники почали підпалювати транспортні засоби та підприємства і грабувати магазини.