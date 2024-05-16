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У Нову Каледонію на тлі заворушень вирушили сотні французьких жандармів

Збройні сили захищають два аеропорти та порт Нової Каледонії.

У Нову Каледонію на тлі заворушень вирушили сотні французьких жандармів
Протести в Новій Каледонії
Фото: BBC

У Нову Каледонію для захисту території під час заворушень вирушили сотні французьких поліцейських, пише The Guardian.

Збройні сили захищають два аеропорти та порт Нової Каледонії.

У трьох муніципалітетах французького володіння жандарми зіткнулися з приблизно 5 тисячами бунтівників, їх левова частка зосередилося у столиці Нумеа, заявив Верховний комісар Франції Луї Ле Франк.

До четверга затримали 200 осіб, 64 жандарми та поліцейські отримали поранення, а дорожні барикади, встановлені протестувальниками, спричинили “жахливу ситуацію” з ліками та продовольством для населення.

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Кількість поліцейських, які зазвичай присутні на острові, збільшили на третину після того, як бунтівники почали підпалювати транспортні засоби та підприємства і грабувати магазини.

  • Причиною заворушень, внаслідок яких загинули чотири людини, стало рішення французького парламенту надати виборчі права громадянам республіки, які проживають на островах понад десять років. Представники місцевого корінного населення вважають, що це зменшить їхню політичну роль.
  • Франція оголосила надзвичайний стан у Новій Каледонії, надавши владі додаткові повноваження забороняти зібрання людей і пересуватися по острову.
  • Нова Каледонія займає групу островів у південно-західній частині Тихого океану, що складається з великого острова Нова Каледонія (Гранд-Терр) та низки дрібних островів: Луайоте, Белеп та Пен. Межує на південному заході з Австралією, на півночі ‒ з Вануату і на південному сході ‒ з Фіджі.
  • Населення Нової Каледонії складає 300 000 осіб, з яких приблизно 40% – це корінний народ Канак. Острови належать Франції з 19-го століття, на трьох референдумах громадяни голосували проти незалежності.
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