Франція застосує війська у Новій Каледонії через масові заворушення

Заморська територія бунтує через зміни у виборчому законодавстві.

Французький уряд ухвалив рішення застосувати армію у своїй тихоокеанській території Нова Каледонія, охопленій акціями непокори.

Як пише BBC, населення заморського володіння розпочало погроми магазинів та громадських установ через рішення французького парламенту надати виборчі права громадянам республіки, які проживають на островах понад 10 років. Представники місцевого корінного населення вважають, що це зменшить їхню політичну роль.

Внаслідок сутичок з правоохоронцями загинули щонайменше чотири людини, сотні були поранені. Президент Франції Емманюель Макрон оголосив надзвичайний стан, а прем'єр-міністр Габріель Атталь постановив заборонити соціальну мережу TikTok та запровадити комендантську годину.

Рішення про застосування військ ухвалене для захисту міжнародного аеропорту Нової Каледонії та морських портів.