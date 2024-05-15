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Голова британської спецслужби: Росія під керівництвом Путіна готує фізичні атаки на Захід

Кіст-Батлер зазначила, що Москва "підживлює та надихає" хакерські угруповання, а "у деяких випадках, мабуть, координує фізичні атаки проти Заходу".

Голова британської спецслужби: Росія під керівництвом Путіна готує фізичні атаки на Захід
очільниця Центру урядового зв'язку Британії Анна Кіст-Батлер
Фото: GCHQ

Попри кібернапади на країни Заходу Росія готується піти далі - здійснювати фізичні атаки.

Про це заявила очільниця Центру урядового зв'язку Британії Анна Кіст-Батлер, передає The Telegraph.

Агентство зв'язку "все більше стурбоване зростанням зв'язків між російськими спецслужбами та проксі-групами для здійснення кібератак, а також підозрами у фізичному спостереженні та диверсійних операціях".

Кіст-Батлер зазначила, що Москва "підживлює та надихає" хакерські угруповання, а "у деяких випадках, мабуть, координує фізичні атаки проти Заходу".

Зокрема, нещодавно громадянину Британії висунули звинувачення у підпалі в Лондоні, і прокурори інкримінували йому роботу на групу Вагнера.

Виступаючи на конференції CyberUK, Кіст-Батлер заявила, що "Путін не відмовився від своєї максималістської мети щодо підпорядкування населення України".

Вона додала, що підтримка Києва з боку Великобританії залишається "стійкою", а британські шпигуни продовжують зміцнювати кіберзахист країни.

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