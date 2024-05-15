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Посли ЄС погодили повну заборону російських пропагандистських каналів

Зокрема, канал Voice of Europe, який пов'язують із Віктором Медведчуком.

Посли ЄС погодили повну заборону російських пропагандистських каналів
Російська пропаганда
Фото: EPA/UPG

Посли Євросоюзу погодили повну заборону діяльності російських пропагандистських каналів.

Про це повідомив редактор "Радіо Свободи" з питань Європи Рікард Джозвяк.

Йдеться про Voice of Europe, «РИА Новости», «Известии» і «Российская газета». 

  • Раніше стало відомо, що з Voice of Europe співпрацювали 16 депутатів Європарламенту. Усі вони - від радикально правих до крайніх правих.
  • Влада Чехії наклала санкції на двох керівників «Голосу Європи», один з яких — давній друг російського лідера Володимира Путіна, український олігарх Віктор Медведчук.
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