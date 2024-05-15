Посли ЄС погодили повну заборону російських пропагандистських каналів

Йдеться про Voice of Europe, «РИА Новости», «Известии» і «Российская газета».

Про це повідомив редактор "Радіо Свободи" з питань Європи Рікард Джозвяк.

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