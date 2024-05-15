Посли ЄС погодили повну заборону російських пропагандистських каналів

Посли Євросоюзу погодили повну заборону діяльності російських пропагандистських каналів.
Про це повідомив редактор "Радіо Свободи" з питань Європи Рікард Джозвяк.
Йдеться про Voice of Europe, «РИА Новости», «Известии» і «Российская газета».
EU ambassadors just agreed an 🇪🇺-wide broadcast ban on Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestija and Rossiiskaja Gazeta. 🇷🇺 https://t.co/PJ9lbOaKre— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 15, 2024
- Раніше стало відомо, що з Voice of Europe співпрацювали 16 депутатів Європарламенту. Усі вони - від радикально правих до крайніх правих.
- Влада Чехії наклала санкції на двох керівників «Голосу Європи», один з яких — давній друг російського лідера Володимира Путіна, український олігарх Віктор Медведчук.