Дебати Байдена і Трампа заплановано на 27 червня і 10 вересня

Кандидати в президенти США погодилися на дебати.

Президент США Джо Байден і експрезидент США Дональд Трамп дали свою згоду на дебати 27 червня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на CNN

Очікується, що політики зустрінуться в студії цього телеканалу в Атланті в штаті Джорджія. Дебати намічені на 21:00 за північноамериканським східним часом.

Другі дебати заплановані на 10 вересня. Більш детальної інформації про них поки що немає.

Байден написав у соцмережі Х, що "прийняв запрошення CNN на дебати 27 червня". Трамп пізніше також заявив, що його "відповідь - так, я приймаю".