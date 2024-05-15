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Дебати Байдена і Трампа заплановано на 27 червня і 10 вересня

Кандидати в президенти США погодилися на дебати.

Дебати Байдена і Трампа заплановано на 27 червня і 10 вересня
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден і експрезидент США Дональд Трамп дали свою згоду на дебати 27 червня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на CNN

Очікується, що політики зустрінуться в студії цього телеканалу в Атланті в штаті Джорджія. Дебати намічені на 21:00 за північноамериканським східним часом.

Другі дебати заплановані на 10 вересня. Більш детальної інформації про них поки що немає.

Байден написав у соцмережі Х, що "прийняв запрошення CNN на дебати 27 червня". Трамп пізніше також заявив, що його "відповідь - так, я приймаю".

  • Трамп і Байден уже проводили дебати 2020 року - перед попередніми президентськими виборами. Тоді однією з актуальних тем була боротьба проти пандемії COVID-19.
  • На праймеріз 2024 року Трамп і Байден вже де-факто забезпечили собі висунення кандидатами в президенти на виборах, які відбудуться в листопаді. Опитування показують, що в Трампа є шанси взяти в Байдена реванш за поразку на попередніх виборах і повернутися в Білий дім.
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