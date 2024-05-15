Іноземні дипломати приєдналися до ходи громадян від площі Героїв до будівлі парламенту Грузії.

Голови МЗС трьох європейських країн підтримали учасників акції проти грузинського закону про “іноагентів”

Міністри закордонних справ Естонії, Ісландії та Литви звернулися до присутніх на акції проти закону про “іноагентів” в Грузії.

Про це повідомляє Interpressnews.

Міністри закордонних справ трьох європейських країн під час візиту до Тбілісі прибули на акцію проти закону "Про прозорість іноземного впливу", також відомого як закон про "іноагентів".

Після їх звернення на акції пролунали гімни Грузії та Євросоюзу.

Також з боку учасників акції було чути вигуки: "Європа".

Іноземні дипломати приєдналися до ходи громадян від площі Героїв до будівлі парламенту Грузії.