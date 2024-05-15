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Голови МЗС трьох європейських країн підтримали учасників акції проти грузинського закону про “іноагентів”

Іноземні дипломати приєдналися до ходи громадян від площі Героїв до будівлі парламенту Грузії.

Голови МЗС трьох європейських країн підтримали учасників акції проти грузинського закону про “іноагентів”
Голови МЗС трьох європейських країн підтримали учасників акції проти грузинського закону про “іноагентів”
Фото: Interpressnews

Міністри закордонних справ Естонії, Ісландії та Литви звернулися до присутніх на акції проти закону про “іноагентів” в Грузії.

Про це повідомляє Interpressnews.

Міністри закордонних справ трьох європейських країн під час візиту до Тбілісі прибули на акцію проти закону "Про прозорість іноземного впливу", також відомого як закон про "іноагентів".

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Після їх звернення на акції пролунали гімни Грузії та Євросоюзу.

Також з боку учасників акції було чути вигуки: "Європа".

Іноземні дипломати приєдналися до ходи громадян від площі Героїв до будівлі парламенту Грузії.

  • Закон "Про прозорість іноземного впливу", який часто порівнюють із російським "про іноагентів", грузинський парламент ухвалив у фінальному третьому читанні 14 травня – попри багатотисячні протести громадян. Президентка країни може ветувати його, але в правляча "Грузинська мрія" має достатньо голосів для подолання вето. Закон вимагатиме від недержавних організацій та ЗМІ реєструватися “провідниками іноземного впливу”, якщо вони отримують понад 20% фінансування з-за кордону. Тим, хто вимогу не виконає, загрожує штраф. 

  • Угорщина та Словаччина можуть блокувати офіційну реакцію ЄС на ухвалення грузинського закону про "іноагентів".

  • Під час розгляду скандального документа в парламенті Грузії сталася бійка.

  • Грузії загрожують американські санкції через закон про "іноагентів".
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