Орбан і Фіцо блокують відповідь ЄС у разі схвалення Грузією закону про “іноагентів”, ‒ ЗМІ

Європейські союзники уряду “Грузинської мрії” ‒ Угорщина та Словаччина ‒ блокують відповідь ЄС на випадок ухвалення в Грузії закону про “іноагентів” у третьому, фінальному читанні.
Про це повідомив редактор Європейського бюро “Радіо Свобода” Рікард Юзвяк із посиланням на свої джерела.
“Євросоюз готує заяву щодо Грузії завтра на випадок остаточного ухвалення закону про “іноземних агентів”, ‒ написав Йозвяк на соцплатформі Х.
Він додав, що, ймовірно, буде йтися лише про заяву глави зовнішньої політики Євросоюзу Жозепа Борреля, оскільки наразі Угорщина та Словаччина мають застереження.
Депутат Європарламенту від Нідерландів, член комітету з іноземних відносин Тейс Ройтен назвав ситуацію “абсолютно підлою, але передбачуваною”.
“Попутники Путіна, угорський Орбан і словацький Фіцо, блокують заходи ЄС проти “Грузинської мрії””, ‒ написав він у мережі X.
Ройтен закликав не зволікати і готувати санкції вже зараз.
Absolutely despicable yet predictable: Putin’s fellow travellers, Hungary’s Orban and Slovakia’s Fico, are blocking EU measures against Georgian Dream.— Thijs Reuten 🇪🇺🌹 (@thijsreuten) May 13, 2024
Georgians don’t have the luxury of time. Final vote Russian law is tomorrow. Prepare the sanctions now. #NoToRussianLaw pic.twitter.com/vtTOXYgpTw
- Зараз у парламенті Грузії триває фінальне обговорення законопроєкту про "іноагентів", політичні дебати переросли у бійку між депутатами більшості та меншості.
- Біля будівлі парламенту зібралися протестувальники і спецпризначенці.
- Вчора законопроєкт блискавично схвалив юридичний комітет парламенту ‒ без внесення редакційних правок. У разі ухвалення закон вимагатиме від недержавних організацій та ЗМІ реєструватися “провідниками іноземного впливу”, якщо вони отримують понад 20% фінансування з-за кордону. Тим, хто вимогу не виконає, загрожує штраф. Критики документа, серед яких представники США та Європи, називають його аналогом російського закону про “іноагенти”, який влада використовує з репресивною метою.
- У ніч напередодні тисячі громадян Грузії оточили будівлю парламенту, аби завадити цьому. Зранку декілька тисяч поліціянтів та спецпризначенців розігнали мітингарів, які блокували два з чотирьох входів до законодавчого органу.
- Євросоюз, який у грудні надав Грузії статусу країни-кандидата до європейського блоку, заявив, що ухвалення закону несумісне з цінностями ЄС і зруйнує надії країни на членство у блоці.
- Понад 30 депутатів Європарламенту закликали Жозепа Борреля призупинити статус кандидата на вступ до Євросоюзу для Грузії.