Орбан і Фіцо блокують відповідь ЄС у разі схвалення Грузією закону про “іноагентів”, ‒ ЗМІ

Депутат Європарламенту Тейс Ройтен закликав не зволікати і готувати санкції вже.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо спілкуються до початку спеціального засідання Євр

Європейські союзники уряду “Грузинської мрії” ‒ Угорщина та Словаччина ‒ блокують відповідь ЄС на випадок ухвалення в Грузії закону про “іноагентів” у третьому, фінальному читанні.

Про це повідомив редактор Європейського бюро “Радіо Свобода” Рікард Юзвяк із посиланням на свої джерела.

“Євросоюз готує заяву щодо Грузії завтра на випадок остаточного ухвалення закону про “іноземних агентів”, ‒ написав Йозвяк на соцплатформі Х.

Він додав, що, ймовірно, буде йтися лише про заяву глави зовнішньої політики Євросоюзу Жозепа Борреля, оскільки наразі Угорщина та Словаччина мають застереження.

Депутат Європарламенту від Нідерландів, член комітету з іноземних відносин Тейс Ройтен назвав ситуацію “абсолютно підлою, але передбачуваною”.

“Попутники Путіна, угорський Орбан і словацький Фіцо, блокують заходи ЄС проти “Грузинської мрії””, ‒ написав він у мережі X.

Ройтен закликав не зволікати і готувати санкції вже зараз.

Absolutely despicable yet predictable: Putin’s fellow travellers, Hungary’s Orban and Slovakia’s Fico, are blocking EU measures against Georgian Dream.



Georgians don’t have the luxury of time. Final vote Russian law is tomorrow. Prepare the sanctions now. #NoToRussianLaw pic.twitter.com/vtTOXYgpTw — Thijs Reuten 🇪🇺🌹 (@thijsreuten) May 13, 2024