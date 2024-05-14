Політичні дебати переросли у словесне та фізичне протистояння між депутатами більшості та меншості.

Політичні дебати в парламенті Грузії під час розгляду законопроєкту про “іноагентів” у третьому, фінальному читанні переросли у словесне та фізичне протистояння між депутатами більшості та меншості.

Про це пише “Ехо кавказу”.

Перепалка почалася під час виступу опозиціонера, голови “Єдиного національного руху” Левана Хабеїшвілі, коли депутат від “Грузинської мрії” Дмитро (Діто) Самхарадзе вигукнув кілька образливих фраз на адресу опонента.

Деякі журналісти, які перебували в залі, стверджують, що він також кинув пляшку в Хабеїшвілі, проте зафіксувати цей момент на камеру не вдалося.

Тим часом у конфронтацію вступили й інші депутати. У бійці брали участь близько 20 депутатів. Член парламентської більшості Ріма Берадзе вдарила по голові члена “Стратегії Агмашнебелі” Паату Манджгаладзе папкою з паперами, а лідеру партії Георгію Вашадзе пригрозила планшетом.

Водночас біля парламенту зібралися протестувальники та спецпризначенці.