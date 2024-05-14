Політичні дебати в парламенті Грузії під час розгляду законопроєкту про “іноагентів” у третьому, фінальному читанні переросли у словесне та фізичне протистояння між депутатами більшості та меншості.
Про це пише “Ехо кавказу”.
Перепалка почалася під час виступу опозиціонера, голови “Єдиного національного руху” Левана Хабеїшвілі, коли депутат від “Грузинської мрії” Дмитро (Діто) Самхарадзе вигукнув кілька образливих фраз на адресу опонента.
Деякі журналісти, які перебували в залі, стверджують, що він також кинув пляшку в Хабеїшвілі, проте зафіксувати цей момент на камеру не вдалося.
Тим часом у конфронтацію вступили й інші депутати. У бійці брали участь близько 20 депутатів. Член парламентської більшості Ріма Берадзе вдарила по голові члена “Стратегії Агмашнебелі” Паату Манджгаладзе папкою з паперами, а лідеру партії Георгію Вашадзе пригрозила планшетом.
Водночас біля парламенту зібралися протестувальники та спецпризначенці.
- Вчора законопроєкт блискавично схвалив юридичний комітет парламенту ‒ без внесення редакційних правок. У ніч напередодні тисячі громадян Грузії оточили будівлю парламенту, аби завадити цьому. Зранку декілька тисяч поліціянтів та спецпризначенців розігнали мітингарів, які блокували два з чотирьох входів до законодавчого органу.
- Між ними та поліцією відбулися сутички. Щонайменше 20 протестувальників були затримані, відомо також, що проти них застосували силу.
- Сотні студентів вишів приєдналися до тисяч протестувальників. Студенти заявляють, що законопроєкт є вибором між інтеграцією в Євросоюз і поверненням під вплив Росії. 12 травня студенти топових грузинських вишів оголосили страйк.
- Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вчергове закликала керівну партію “Грузинська мрія” відкликати закон про "іноагентів". Також очільниця країни озвучила альтернативну пропозицію: відкласти дату набрання чинності законом до 1 листопада, після того, як у країні пройдуть парламентські вибори.
- Євросоюз, який у грудні надав Грузії статусу країни-кандидата до європейського блоку, заявив, що ухвалення закону несумісне з цінностями ЄС і зруйнує надії країни на членство у блоці.