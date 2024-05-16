ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності, - Financial Times

Європейський Союз, імовірно, заморозить на невизначений термін заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності.
Про це пише Financial Times із посиланням на європейських чиновників.
Грузія подала заявку на вступ у ЄС у березні 2022 року, за кілька тижнів після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну. У грудні 2023 року Грузія набула статусу кандидата.
Наступним кроком має стати рекомендація Єврокомісії урядам країн ЄС про початок переговорів щодо вступу Грузії в ЄС, але це залежить від проведення низки реформ. У Брюсселі вже дали зрозуміти: якщо закон ухвалять, рекомендації не буде.
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель також відкрито закликав Грузію відкликати закон.
Що відбувається в Грузії
- 14 травня в третьому, остаточному, читанні парламент Грузії ухвалив "Про прозорість іноземного впливу" (аналогічний закон про "іноагентів" діє в Росії). Він змушує медіа й організації з часткою іноземного капіталу звітувати, а також дає право Мінʼюсту влаштовувати перевірки з подальшими штрафами. Президентка країни Саломе Зурабішвілі вважає, що уряд її країни через ухвалення закону про "іноагентів" намагається догодити Москві. Вона пообіцяла ветувати документ. Водночас правляча партія "Грузинська мрія" має достатню кількість голосів для подолання вето.
- Під час розгляду скандального документа в парламенті Грузії сталася бійка.
- США вже попередили Грузію, що країна може зазнати фінансових обмежень через закон про "іноагентів". Йдеться про гроші, які Вашингтон передав Грузії задля зміцнення оборони, розвитку економіки та посилення громадянського суспільства. Сума сягає 390 мільйонів доларів.
- Тим часом парламент Грузії продовжує ухвалювати рішення, які не сприяють європейській інтеграції. Так, у середу депутати обійшли президентське вето на відмову від гендерних квот при формуванні партійних списків.