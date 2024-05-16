ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності, - Financial Times

Європейський Союз, імовірно, заморозить на невизначений термін заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності.

Про це пише Financial Times із посиланням на європейських чиновників.

Грузія подала заявку на вступ у ЄС у березні 2022 року, за кілька тижнів після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну. У грудні 2023 року Грузія набула статусу кандидата.

Наступним кроком має стати рекомендація Єврокомісії урядам країн ЄС про початок переговорів щодо вступу Грузії в ЄС, але це залежить від проведення низки реформ. У Брюсселі вже дали зрозуміти: якщо закон ухвалять, рекомендації не буде.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель також відкрито закликав Грузію відкликати закон.

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