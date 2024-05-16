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Заступник Фіцо заявив, що загрози для життя прем'єра більше немає

Томаш Тараба запевнив пресу, що очільник уряду виживе після замаху.

Заступник Фіцо заявив, що загрози для життя прем'єра більше немає
Лікарня, де перебуває Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо більше не перебуває у стані, що загрожує його життю. Як пише The Guardian, з також заявою звернувся до преси його заступник Томаш Тараба.

Чиновник повідомив деталі поранень, яких зазнав урядовець під час замаху: одна з куль пройшла через його шлунок, а інша пошкодила суглоб. Лікарі прооперували Фіцо одразу після його транспортування до госпіталю, втручання було успішним.

"Зрештою він виживе", - запевнив журналістів Тараба.

Місцеві словацькі ЗМІ підтверджують інформацію про те, що Фіцо більше не перебуває в операційній, його стан стабілізовано. 

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