Заступник Фіцо заявив, що загрози для життя прем'єра більше немає

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо більше не перебуває у стані, що загрожує його життю. Як пише The Guardian, з також заявою звернувся до преси його заступник Томаш Тараба.

Чиновник повідомив деталі поранень, яких зазнав урядовець під час замаху: одна з куль пройшла через його шлунок, а інша пошкодила суглоб. Лікарі прооперували Фіцо одразу після його транспортування до госпіталю, втручання було успішним.

"Зрештою він виживе", - запевнив журналістів Тараба.

Місцеві словацькі ЗМІ підтверджують інформацію про те, що Фіцо більше не перебуває в операційній, його стан стабілізовано.