Заступник Фіцо заявив, що загрози для життя прем'єра більше немає

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо більше не перебуває у стані, що загрожує його життю. Як пише The Guardian, з також заявою звернувся до преси його заступник Томаш Тараба.
Чиновник повідомив деталі поранень, яких зазнав урядовець під час замаху: одна з куль пройшла через його шлунок, а інша пошкодила суглоб. Лікарі прооперували Фіцо одразу після його транспортування до госпіталю, втручання було успішним.
"Зрештою він виживе", - запевнив журналістів Тараба.
Місцеві словацькі ЗМІ підтверджують інформацію про те, що Фіцо більше не перебуває в операційній, його стан стабілізовано.
- Замах на Роберта Фіцо було здійснено під час виїзного засідання уряду.
- Президент України Володимир Зеленський засудив напад на прем'єра сусідньої країни.
- Парламент Словаччини вирішив посилити безпекові заходи на тлі спроби вбивства очільника уряду.