Головне за середу, 15 травня: атака на Дніпро, вибухи в Миколаєві, авіаудар по Херсону

Бої на Харківському напрямку, ворожі обстріли, замах на Фіцо. Яким запам’ятається 812-й день повномасштабної війни.

Наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщину 15 травня 2024 року

Ворог продовжує атакувати вздовж майже всієї лінії фронту. І надалі основні зусилля зосереджує на Покровському та Куп’янському напрямках, йдеться у зведенні Генштабу.

Сили оборони гнучко реагують на дії окупантів та вживають необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ.

На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла. Станом на зараз наші воїни уже відбили 10 атак в районі Слобожанського, Вовчанська, Стариці та Липців. Ситуацію вдалося частково стабілізувати, триває зачистка північно-західних околиць Вовчанська.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 15 травня – в нашій новині.

У середу, 15 травня, російська армія завдала удару по інфраструктурі Дніпра. Відомо про загиблих та поранених, написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

За інформацією Офісу Генерального прокурора, внаслідок ворожої ракетної атаки, загинули двоє чоловіків 48 і 51 років. Також постраждав 63-річний чоловік.

Пошкоджено інфраструктурний об’єкт, адмінбудівлю, притулок для тварин, автомобіль, житлові будинки, господарські споруди та лінії електропередач.

Згодом Укрзалізниця повідомила, що внаслідок ворожого обстрілу цивільної залізничної інфраструктури загинули працівники УЗ, які працювали оглядачами-ремонтниками вагонів.

"Ворог обірвав життя Сергія Деревицького 1976 року народження та Олександра Приходька 1973 року народження", - зазначила пресслужба залізниці.

Сьогодні, 15 травня, у Миколаєві пролунали вибухи.

“2 прильоти. Максимум уваги”, – повідомив об 11:46 очільник ОВА Віталій Кім.

Зі свого боку мер міста Олександр Сєнкевич також повідомив про вибух.

О 15:59 ДСНС повідомила, що пожежу, яка виникла після ракетного удару, ліквідовано. Горіла територія СТО в одному з районів міста, зокрема будівля та припарковані поруч автомобілі, на площі 400 кв. м. За попередніми даними, було відомо вже про 6 постраждалих.

Російська авіація атакувала центральну частину Херсона. За попередньою інформацією, 18 людей отримали поранення.

Про це повідомив глава Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Близько 14.30 ворожа авіація завдала удару по Херсону. У Центральному районі пошкоджені будинки, автівки, виникла принаймні одна пожежа", — ідеться у повідомленні у Telegram.

Станом на 17:00, кількість постраждалих зросла до 18 осіб.

США віддані справі України і забезпеченню її перемоги у війні, саме тому вони продовжують їй допомагати. Але Штати "ані заохочують, ані сприяють ударам України по Росії".

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен сказав на брифінгу в Києві в другий день свого візиту. Водночас він додав, що Україна сама вирішує, як їй воювати.

"Тому що це оборонна війна. Вона захищає суверенітет, територіальну цілісність і свободу. Тому ми надаємо таке озброєння, яке потрібно для перемоги", – сказав він.

Блінкен додав, що наразі триває пошук рішень для постачання українцям додаткових систем ППО.

Стосовно можливих переговорів України з Росією Блінкен відповів, що рішення може ухвалювати лише Київ. "Думаю, якщо Путін виявить будь-який інтерес серйозний займатися переговорами, то Україна відповість належно. Але щодня Путін демонструє абсолютно інші наміри", – сказав він.

На прем'єра Словаччини Роберта Фіцо здійснили замах під час виїзного засідання уряду. Його з пораненням доправили до лікарні. Нападника затримали.

Словацькі ЗМІ також повідомляють, що у нього було здійснено 2-3 постріли. Пораненого перевезли до лікарні в Банській Бистриці.

Також відомо, що нападника вже затримали.

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