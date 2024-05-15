Зафіксовано 292 факти сексуального насильства з боку росіян, - Лубінець

Найбільше злочинів окупанти вчинили у Херсонській, Донецькій, Київській і Харківській областях.

Наразі зафіксовано 292 факти сексуального насильства з боку російських окупантів.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Російських солдатів не зупиняє ні вік, ні стать. Вони вчиняють сексуальне насильство проти українських дітей, жінок, чоловіків”, - наголосив Лубінець.

Він додав, що найбільше злочинів окупанти вчинили у Херсонській, Донецькій, Київській і Харківській областях.

Під час виступу на заході Спеціальної доповідачки ООН Еліс Едвардс на тему сексуальних катувань під час збройних конфліктів Дмитро Лубінець розповів про роботу Офісу Омбудсмана із захисту прав постраждалих.

Дмитро Лубінець зауважив, що раніше Еліс Едвардс відмітила готовність сприяти у розслідуванні випадків сексуальних тортур та насильства через збройну агресію РФ.