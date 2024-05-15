Росіяни атакували Прудянку на Харківщині дроном Ланцет

Військові УВ «Юг» готують «Ланцет» до запуску, Запорізька область, 10 квітня 2024 року.

Російська армія атакувала селище Прудянка Харківської області дроном типу "Ланцет". Унаслідок обстрілу постраждав чоловік.

Про це повідомляють у поліції Харківської області.

"15 травня військові рф здійснили обстріл з БПЛА "Ланцет" селища Прудянка Харківського району. В результаті ворожого удару постраждав 26-річний чоловік", — ідеться у повідомленні.

Постраждалий був поранений під час польових робіт на тракторі, він отримав вибухові травми.

За фактами порушення законів та звичаїв слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.