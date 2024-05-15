Росіяни атакували Прудянку на Харківщині дроном Ланцет

Російська армія атакувала селище Прудянка Харківської області дроном типу "Ланцет". Унаслідок обстрілу постраждав чоловік.
Про це повідомляють у поліції Харківської області.
"15 травня військові рф здійснили обстріл з БПЛА "Ланцет" селища Прудянка Харківського району. В результаті ворожого удару постраждав 26-річний чоловік", — ідеться у повідомленні.
Постраждалий був поранений під час польових робіт на тракторі, він отримав вибухові травми.
За фактами порушення законів та звичаїв слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.
- Сьогодні під обстрілом ворога опинилося ще одне селище на Харківщині — Олександрівка. Там пошкоджено два багатоквартирні будинки, господарчі будівлі, автомобілі. Прямим влучанням знищений магазин. Постраждалих немає.