Росія видає військовим землю на тимчасово окупованих територіях, - правозахисники

В Криму військовим окупаційної армії з 2023 по 2024 роки виділили близько 2 тис. земельних ділянок.

Окупаційні адміністрації Росії приймають рішення щодо видачі земельних ділянок військовим на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомила Східна правозахисна група.

“Земельні ділянки видаються із реєстру конфіскованих земель на тимчасово окупованій території України”, - повідомили правозахисники.

Наприклад, в Криму військовим окупаційної армії з 2023 по 2024 роки виділили близько 2 тис. земельних ділянок.

Таким чином окупанти агітують якомога більшу кількість бажаючих вступити в окупаційну армію.

Крім того, земельні ділянки видаються і на окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. В першу чергу землю отримують офіцери середньої та вищої ланки.

Окупанти також обіцяють новобранцям, що із захопленням нових теріторій України ті отримають земельні ділянки.