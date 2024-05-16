Лідер британської опозиції озвучив свою передвиборчу програму

Кір Стармер оприлюднив шість пунктів, які лейбористи планують реалізувати після приходу до влади.

Британські лейбористи готуються до переходу з опозиції у владу, який має статися після парламентських виборів у другій половині цього року. Лідер партії Кір Стармер затвердив програму з шести пунктів, якою керуватиметься його майбутній уряд.

Як пише Reuters, курс Стармера нагадує підхід Тоні Блера, який свого часу виграв для лейбористів три поспіль виборчі кампанії. Політик хоче тримати податки, інфляцію та ставки іпотеки на якомога нижчому рівні, зменшити час очікування в закладах Національної служби охорони здоров'я та чинити опір бандам, які привозять до Британії мігрантів.

Ще три напрями політики лейбористів включають заснування державної компанії з виробництва чистої енергії, розширення патрульної поліції для запобігання антисоціальній поведінці та скасування податкових канікул для приватних шкіл з метою створення тисячі державних вакансій для педагогів.

Шість пунктів будуть надруковані на всій агітаційній продукції партії разом з портретом Стармера - незвичний крок для британської політики, яка зазвичай уникає концентрації на одній особі у передвиборчій кампанії. Дехто з експертів називає цей хід "уподібненням до президентських перегонів".